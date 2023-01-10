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Шольц назвав головну умову передачі Україні танків Leopard

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Берлін, Вівторок 10 січня 2023 10:20
Шольц назвав головну умову передачі Україні танків Leopard Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина може передати Україні танки Leopard. Однак Берлін не піде такий крок самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує Reuters.

З такою заявою німецький канцлер виступив під час заходу Соціал-демократичної партії (СДПН).

Він сказав, що західні союзники нібито "витратили довгий час на підготовку, обговорення та організацію щодо цього питання", а також як і раніше висловив переконання в необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками.

"Німеччина не піде на це (передачу танків Leopard Україні - ред.) сама. Німеччина завжди буде залишатися єдиною зі своїми друзями і союзниками", - заявив Шольц.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек 8 січня заявив, що не відкидає постачання танків Leopard для підтримки українських військових у майбутньому.

Згодом стало відомо, що наразі Німеччина не має планів щодо відправлення танків до України.

При цьому, як повідомлялося, Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.

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