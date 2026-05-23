В Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО

Чому Швеція підтримує Київ в Альянсі

За інформацією видання, шведський уряд переконаний, що кожна європейська країна має повне право приєднатися до НАТО, якщо вона відповідає необхідним вимогам.

За словами урядовця, жодна третя сторона не повинна мати права вето щодо цього процесу. Швеція бачить в Україні майбутній серйозний актив для європейської безпеки.

Міністр оборони Швеції виділив три головні фактори, чому зближення з Києвом вигідне для альянсу.

Україна має колосальний бойовий досвід і унікальну кількість військових підрозділів.

"Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад?", - наголосив Пол Йонсон.

Українська армія створила унікальну інноваційну систему ведення війни в реальних бойових умовах.

Ринок оборонної продукції України став одним із найефективніших на континенті.

Після повномасштабного вторгнення РФ країна провела дерегуляцію, приватизацію та відкрила конкуренцію, що дозволило масштабувати виробництво зброї з надзвичайною швидкістю.

Опір усередині НАТО

Водночас шведський міністр визнав, що питання майбутнього України в НАТО залишається одним із найчутливіших, і всередині оборонного блоку наразі немає консенсусу.

"Я визнаю, що є союзники, які проти цього. Але якщо ви запитаєте мене про нашу позицію, то це наша позиція", - підсумував Йонсон.

Частина країн-членів НАТО побоюється, що надто швидкі кроки назустріч Києву можуть спровокувати пряму ескалацію відносин із Росією або втягнути альянс в активну фазу війни.