В Швеции назвали причины для присоединения Украины к НАТО

Почему Швеция поддерживает Киев в Альянсе

По информации издания, шведское правительство убеждено, что каждая европейская страна имеет полное право присоединиться к НАТО, если она отвечает необходимым требованиям.

По словам чиновника, ни одна третья сторона не должна иметь права вето в этом процессе. Швеция видит в Украине будущий серьезный актив для европейской безопасности.

Министр обороны Швеции выделил три главных фактора, почему сближение с Киевом выгодно для альянса.

Украина имеет колоссальный боевой опыт и уникальное количество военных подразделений.

"Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад?", - подчеркнул Пол Йонсон.

Украинская армия создала уникальную инновационную систему ведения войны в реальных боевых условиях.

Рынок оборонной продукции Украины стал одним из самых эффективных на континенте.

После полномасштабного вторжения РФ страна провела дерегуляцию, приватизацию и открыла конкуренцию, что позволило масштабировать производство оружия с чрезвычайной скоростью.

Сопротивление внутри НАТО

В то же время шведский министр признал, что вопрос будущего Украины в НАТО остается одним из самых чувствительных, и внутри оборонного блока пока нет консенсуса.

"Я признаю, что есть союзники, которые против этого. Но если вы спросите меня о нашей позиции, то это наша позиция", - подытожил Йонсон.

Часть стран-членов НАТО опасается, что слишком быстрые шаги навстречу Киеву могут спровоцировать прямую эскалацию отношений с Россией или втянуть альянс в активную фазу войны.