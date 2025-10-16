Швеція збільшує військову допомогу Україні: надасть перші літаки радіолокації та Gripen

Шведський міністр оборони Пол Йонсон підкреслив, що країна готова розширювати військову підтримку Києва.

У рамках другого пакета допомоги, підготовленого спільно з Норвегією і Данією, Стокгольм виділив 250 мільйонів євро і розглядає можливість подальших поставок.

Особлива увага приділяється розподілу фінансового навантаження серед країн Північної Європи та Балтії, що, на думку міністра, є критично важливим для ефективної підтримки України.

Літаки радіолокаційної розвідки та раннього виявлення

Першим етапом шведська сторона планує передати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення.

Вони дадуть змогу українським військовим ефективно керувати винищувачами F-16, покращуючи координацію повітряної оборони та розширюючи можливості ППО країни.

Можлива передача винищувачів Gripen

Надалі Стокгольм розглядає постачання винищувачів Gripen. Міністр оборони зазначив, що управління одразу кількома типами літаків - F-16, Mirage і Gripen - стало б викликом для українських пілотів.

Проте передача цих винищувачів посилить бойовий потенціал української авіації та ППО. Діалог з цього питання триває, і Україна виявляє сильний інтерес до нових літаків.

Партнерська координація та підготовка техніки

Швеція веде координацію з партнерами по авіаційній коаліції, щоб визначити оптимальні напрямки допомоги.

Уже в березні 2025 року Міноборони повідомляло, що постачання літаків дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 йде згідно з графіком, а затримки пов'язані з необхідністю модифікації F-16 для умов експлуатації в Україні.