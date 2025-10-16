Швеція збільшує військову допомогу Україні: надасть перші літаки радіолокації та Gripen

Швеція готова посилити військову допомогу Україні, починаючи з літаків радіолокаційної розвідки та раннього виявлення, а пізніше розглядає передачу винищувачів Gripen.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пола Йонсона перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі 15 жовтня.
Шведський міністр оборони Пол Йонсон підкреслив, що країна готова розширювати військову підтримку Києва.
У рамках другого пакета допомоги, підготовленого спільно з Норвегією і Данією, Стокгольм виділив 250 мільйонів євро і розглядає можливість подальших поставок.
Особлива увага приділяється розподілу фінансового навантаження серед країн Північної Європи та Балтії, що, на думку міністра, є критично важливим для ефективної підтримки України.
Першим етапом шведська сторона планує передати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення.
Вони дадуть змогу українським військовим ефективно керувати винищувачами F-16, покращуючи координацію повітряної оборони та розширюючи можливості ППО країни.
Надалі Стокгольм розглядає постачання винищувачів Gripen. Міністр оборони зазначив, що управління одразу кількома типами літаків - F-16, Mirage і Gripen - стало б викликом для українських пілотів.
Проте передача цих винищувачів посилить бойовий потенціал української авіації та ППО. Діалог з цього питання триває, і Україна виявляє сильний інтерес до нових літаків.
Швеція веде координацію з партнерами по авіаційній коаліції, щоб визначити оптимальні напрямки допомоги.
Уже в березні 2025 року Міноборони повідомляло, що постачання літаків дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 йде згідно з графіком, а затримки пов'язані з необхідністю модифікації F-16 для умов експлуатації в Україні.
Нагадуємо, що Швеція почала формувати стратегічні запаси зерна, спрямувавши перші партії в чотири північні регіони, які вважаються ключовими для національної продовольчої безпеки в разі військових загроз.
Зазначимо, що Швеція перед настанням зими затвердила новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму понад 1,1 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 116 мільйонам євро.