Швеция увеличивает военную помощь Украине: предоставит первые самолеты радиолокации и Gripen

Швеция готова усилить военную помощь Украине, начиная с самолетов радиолокационной разведки и раннего обнаружения, а позже рассматривает передачу истребителей Gripen.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пола Йонсона перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 15 октября.
Шведский министр обороны Пол Йонсон подчеркнул, что страна готова расширять военную поддержку Киева.
В рамках второго пакета помощи, подготовленного совместно с Норвегией и Данией, Стокгольм выделил 250 миллионов евро и рассматривает возможность дальнейших поставок.
Особое внимание уделяется распределению финансовой нагрузки среди стран Северной Европы и Балтии, что, по мнению министра, является критически важным для эффективной поддержки Украины.
Первым этапом шведская сторона планирует передать Киеву самолеты радиолокационной разведки и раннего воздушного обнаружения.
Они позволят украинским военным эффективно управлять истребителями F-16, улучшая координацию воздушной обороны и расширяя возможности ПВО страны.
В дальнейшем Стокгольм рассматривает поставку истребителей Gripen. Министр обороны отметил, что управление сразу несколькими типами самолетов — F-16, Mirage и Gripen — стало бы вызовом для украинских пилотов.
Тем не менее передача этих истребителей усилит боевой потенциал украинской авиации и ПВО. Диалог по этому вопросу продолжается, и Украина проявляет сильный интерес к новым самолетам.
Швеция ведет координацию с партнерами по авиационной коалиции, чтобы определить оптимальные направления помощи.
Уже в марте 2025 года Минобороны сообщало, что поставка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 идет согласно графику, а задержки связаны с необходимостью модификации F-16 для условий эксплуатации в Украине.
Напоминаем, что Швеция начала формировать стратегические запасы зерна, направив первые партии в четыре северных региона, которые считаются ключевыми для национальной продовольственной безопасности в случае военных угроз.
Отметим, что Швеция перед наступлением зимы утвердила новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму свыше 1,1 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 116 миллионам евро.