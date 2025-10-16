RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Швеция увеличивает военную помощь Украине: предоставит первые самолеты радиолокации и Gripen

Иллюстративное фото: Швеция увеличивает военную помощь Украине (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Швеция готова усилить военную помощь Украине, начиная с самолетов радиолокационной разведки и раннего обнаружения, а позже рассматривает передачу истребителей Gripen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пола Йонсона перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 15 октября.

Шведский министр обороны Пол Йонсон подчеркнул, что страна готова расширять военную поддержку Киева.

В рамках второго пакета помощи, подготовленного совместно с Норвегией и Данией, Стокгольм выделил 250 миллионов евро и рассматривает возможность дальнейших поставок.

Особое внимание уделяется распределению финансовой нагрузки среди стран Северной Европы и Балтии, что, по мнению министра, является критически важным для эффективной поддержки Украины.

Самолеты радиолокационной разведки и раннего обнаружения

Первым этапом шведская сторона планирует передать Киеву самолеты радиолокационной разведки и раннего воздушного обнаружения.

Они позволят украинским военным эффективно управлять истребителями F-16, улучшая координацию воздушной обороны и расширяя возможности ПВО страны.

Возможная передача истребителей Gripen

В дальнейшем Стокгольм рассматривает поставку истребителей Gripen. Министр обороны отметил, что управление сразу несколькими типами самолетов — F-16, Mirage и Gripen — стало бы вызовом для украинских пилотов.

Тем не менее передача этих истребителей усилит боевой потенциал украинской авиации и ПВО. Диалог по этому вопросу продолжается, и Украина проявляет сильный интерес к новым самолетам.

Партнерская координация и подготовка техники

Швеция ведет координацию с партнерами по авиационной коалиции, чтобы определить оптимальные направления помощи.

Уже в марте 2025 года Минобороны сообщало, что поставка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 идет согласно графику, а задержки связаны с необходимостью модификации F-16 для условий эксплуатации в Украине.

Напоминаем, что Швеция начала формировать стратегические запасы зерна, направив первые партии в четыре северных региона, которые считаются ключевыми для национальной продовольственной безопасности в случае военных угроз.

Отметим, что Швеция перед наступлением зимы утвердила новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму свыше 1,1 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 116 миллионам евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеШвеция