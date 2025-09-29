Швеція виділила Україні 116 млн євро на зиму: куди підуть кошти
Швеція оголосила про надання нового гуманітарного пакета допомоги Україні перед зимою розміром 1,1 мільярда шведських крон (понад 116 мільйонів євро - ред.).
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявило посольство Швеції в Україні у соцмережі Х.
Виділені кошти будуть направлені "на найнагальніші потреби України", серед яких енергетика, відбудова, розмінування та інші.
"Маємо зміцнювати стійкість України у кожен спосіб", - сказав міністр розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.
На сайті уряду країни уточнюється, що пакет допомоги спрямований для задоволення найнагальніших потреб України у таких сферах, як енергопостачання, житло, охорона здоров’я, розмінування, підтримка біженців та незалежних медіа. Зокрема:
- 450 млн шведських крон виділять на забезпечення енергетичних потреб України до та під час зими, включно з виробництвом електроенергії та ремонтом критично важливої інфраструктури;
- 385 млн шведських крон спрямують трастовому фонду реконструкції України Світового банку для ремонту енергетичної та житлової інфраструктури, підтримки біженців, а також "посилення адміністративних спроможностей країни та її здатності надавати державні послуги";
- 100 млн шведських крон передбачено на роботи з розмінування та економічне відновлення замінованих територій;
- 30 млн шведських крон направлять на підтримку незалежних українських медіа;
- 25 млн шведських крон передбачені для посилення сектору юстиції України;
- 10 млн шведських крон виділено на професійне навчання в логістиці та транспорті для зміцнення українського ринку праці.
Новий пакет допомоги також передбачає задоволення основних гуманітарних потреб, таких як продукти, житло, невідкладна допомога та опалення.
Допомога Україні від Швеції
Нагадаємо, раніше ми писали, що Швеція надасть Україні озброєння на 836 млн доларів у рамках чергового пакета військової допомоги.
Зокрема, країна в рамках пакета допомоги закупить 18 нових систем Archer і додаткові боєприпаси калібру 155 мм на суму 327 млн доларів. Таким чином, загалом в України буде вже 44 таких артилерійських системи. Українські воїни підтвердили їхню ефективність проти російських цілей.