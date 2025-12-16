Швеція заявила про військових РФ на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці

Шведська влада зафіксувала присутність російських військових на «тіньових» танкерах у Балтійському морі, що використовуються для обходу санкцій.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив для для SVT начальник операцій шведського флоту Марко Пєткович.

Так, за даними ВМС Швеції, на борту частини суден, підозрюваних у перевезенні російської нафти, перебуває російський військовий персонал.

При цьому сама Росія підтримує постійну присутність своїх сил уздовж ключових морських маршрутів, попри офіційні заперечення існування так званого "тіньового флоту", який використовується для обходу санкцій Заходу. Москва продовжує стверджувати, що цей флот - вигадка Заходу.

"Ми бачили і отримали інформацію, що на деяких суднах "тіньового" флоту перебуває російський персонал у формі", - заявив Марко Пєткович.

Аналогічні підтвердження надала й шведська прикордонна служба. За їх інформацією, російський флот постійно присутній у спеціальних зонах вздовж морських шляхів.

Пєткович також зазначив, що Москва продовжує "посилювати свою присутність" у регіоні, а спостереження за її кораблями стають "звичайним явищем" для шведського флоту. При цьому підвищена увага НАТО позитивно впливає на безпеку морських шляхів.

У перших числах грудня навіть спостерігалися випадки, коли екіпажі танкерів з російською нафтою отримували допомогу від російських військових пілотів у проходженні вузьких та мілких ділянок данських проток.

За оцінками шведської прикордонної служби, зараз у морі діє від 500 до 1 000 суден "тіньового флоту", понад 300 з них під чужими прапорами.

Окрім перевезення нафти, "тіньовий флот" також підозрюється у диверсіях на підводних кабелях. Проте від початку місії Operation Baltic Sentry у січні жодних фактів саботажу зафіксовано не було.

"Незалежно від того, чи це державна акція, чи невмілість екіпажу, місія підвищила обізнаність торгового флоту та змусила його діяти обачніше в наших водах", - додав Пєткович.