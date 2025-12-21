ua en ru
Швеція затримала підсанкційне російське судно, проводить перевірку

Швеція, Неділя 21 грудня 2025 13:44
UA EN RU
Швеція затримала підсанкційне російське судно, проводить перевірку Фото: Швеція затримала підсанкційне російське судно (war-sanctions.gur.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Представники шведської митниці зупинили російське вантажне судно "Адлер", компанія-власник якого займається експортом зброї до РФ. На борту проводять перевірку вантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Як зазначається, "Адлер" ще в суботу вранці встав на якір у шведських водах поблизу Геганеса після того, як у нього стався збій у роботі двигуна.

Нічна операція проводилася під керівництвом Митної служби, яка звернулася за допомогою до Берегової охорони. За даними SVT, у рейді також брали участь бійці Національного загону спеціального призначення, до справи залучені Поліція безпеки та прокуратура.

Перевірка судна продовжилась і вранці в неділю. За словами речника Митної служби Мартіна Геглунда, висадка на борт пройшла спокійно, а екіпаж був ввічливим.

Судно належить російській компанії M Leasing LLC, яка знаходиться у санкційних списках США та ЄС. Причина полягає в тому, що кораблі компанії, нібито, перевозять північнокорейські боєприпаси, які Росія потім використовує у війні проти України.

Зазначається, що цей рейд є одним із серії аналогічних перевірок, проведених проти підозрюваної російської гібридної діяльності або торгівлі зброєю у водах країн ЄС протягом року.

Нагадаємо, у жовтні біля берегів Франції затримали російський нафтовий танкер. Його підозрюють у причетності до "тіньового флоту" країни-агресорки і запуску дронів, помічених над Данією.

Раніше у Франції також затримували танкер "тіньового флоту" РФ, який перебуває під санкціями.

У квітні у морському порту Ростока, що у Німеччині, затримали судно з ядерним паливом з Росії.

