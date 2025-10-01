Підозрюють у запуску дронів. Спецназ захопив нафтовий танкер РФ біля берегів Франції

Біля берегів Франції затримано російський нафтовий танкер. Його підозрюють у причетності до "тіньового флоту" країни-агресорки і запуску дронів, помічених над Данією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien .

Французький спецназ піднявся на борт російського нафтового танкера у суботу, 27 вересня, в другій половині дня. Згодом прокурор оголосив про взяття двох членів екіпажу під варту.

Зазначається, що цей нафтовий танкер російського "тіньового флоту" плавав біля берегів Данії з 22 по 25 вересня.

Що відомо про судно

Побудований в 2007 році, нафтовий танкер довжиною 244 м неодноразово змінював назву та прапор. Він був зареєстрованим в Габоні, на Маршаллових островах та в Монголії.

Крім Європейського Союзу, судно перебуває під санкціями Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Великої Британії. Воно вийшло з Приморська (РФ) 20 вересня і 20 жовтня має прибути до Вадінара (Індія).

Деталі розслідування

Прокуратура Бреста розпочала попереднє розслідування через "відсутність документів, що підтверджують національність і прапор судна" та "відмову підкоритися".

"Цей екіпаж допустив дуже серйозні порушення, що є підставою для порушення кримінальної справи", - заявив президент країни Еммануель Макрон.

Він додав, що французькі команди реагування "діяли вчасно".