Швеция задержала подсанкционное российское судно, проводит проверку

Швеция, Воскресенье 21 декабря 2025 13:44
UA EN RU
Швеция задержала подсанкционное российское судно, проводит проверку Фото: Швеция задержала подсанкционное российское судно (war-sanctions.gur.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Представители шведской таможни остановили российское грузовое судно "Адлер", компания-владелец которого занимается экспортом оружия в РФ. На борту проводят проверку груза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Как отмечается, "Адлер" еще в субботу утром встал на якорь в шведских водах вблизи Геганеса после того, как у него произошел сбой в работе двигателя.

Ночная операция проводилась под руководством Таможенной службы, которая обратилась за помощью к Береговой охране. По данным SVT, в рейде также участвовали бойцы Национального отряда специального назначения, к делу привлечены Полиция безопасности и прокуратура.

Проверка судна продолжилась и утром в воскресенье. По словам представителя Таможенной службы Мартина Геглунда, высадка на борт прошла спокойно, а экипаж был вежливым.

Судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Причина заключается в том, что корабли компании, якобы, перевозят северокорейские боеприпасы, которые Россия затем использует в войне против Украины.

Отмечается, что этот рейд является одним из серии аналогичных проверок, проведенных против подозреваемой российской гибридной деятельности или торговли оружием в водах стран ЕС в течение года.

Напомним, в октябре у берегов Франции задержали российский нефтяной танкер. Его подозревают в причастности к "теневому флоту" страны-агрессора и запуску дронов, замеченных над Данией.

Ранее во Франции также задерживали танкер "теневого флота" РФ, который находится под санкциями.

В апреле в морском порту Ростока, что в Германии, задержали судно с ядерным топливом из России.

Российская Федерация Швеция
Новости
