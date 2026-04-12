Швеція затримала балкер, що прямував з Росії

Під час патрулювання Балтійського моря літак шведської берегової охорони зафіксував, що судно Hui Yuan під прапором Панами скидало у воду залишки вугілля. Такі дії розцінюються як порушення Кодексу про охорону навколишнього середовища.

За дорученням прокуратури екіпаж судна KBV 003 провів огляд балкера поблизу міста Істад на півдні Швеції вранці 12 квітня.

"Судноплавна галузь повинна знати, що шведські органи влади тісно співпрацюють для підтримання порядку на морі. Ми діємо з метою підвищення безпеки на морі та захисту навколишнього середовища. Якщо є підозріле судно, ми втручаємося, виходячи з існуючих умов", - заявив заступник начальника оперативного управління берегової охорони Даніель Стенлінг.

Наразі розпочато попереднє розслідування. Прокурор ухвалив рішення про проведення слухання у справі щодо можливого порушення екологічних норм.

Судно Hui Yuan зареєстроване в Панамі та прямувало з Росії до іспанського міста Лас-Пальмас.