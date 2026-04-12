Швеция задержала балкер, направлявшийся из России

Во время патрулирования Балтийского моря самолет шведской береговой охраны зафиксировал, что судно Hui Yuan под флагом Панамы сбрасывало в воду остатки угля. Такие действия расцениваются как нарушение Кодекса об охране окружающей среды.

По поручению прокуратуры экипаж судна KBV 003 провел осмотр балкера вблизи города Истад на юге Швеции утром 12 апреля.

"Судоходная отрасль должна знать, что шведские органы власти тесно сотрудничают для поддержания порядка на море. Мы действуем с целью повышения безопасности на море и защиты окружающей среды. Если есть подозрительное судно, мы вмешиваемся, исходя из существующих условий", - заявил заместитель начальника оперативного управления береговой охраны Даниэль Стенлинг.

Сейчас начато предварительное расследование. Прокурор принял решение о проведении слушания по делу о возможном нарушении экологических норм.

Судно Hui Yuan зарегистрировано в Панаме и направлялось из России в испанский город Лас-Пальмас.