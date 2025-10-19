ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Швеція закликала Європу перейти "в режим війни" заради миру

Швеція, Неділя 19 жовтня 2025 15:57
Швеція закликала Європу перейти "в режим війни" заради миру Фото: Пол Йонсон, міністр оборони Швеції (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У Швеції закликали європейські країни перейти до "режиму війни", щоб захищати та підтримувати мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Швеції Пола Йонсона RND

Шведський міністр закликав європейські країни готуватися до можливих воєнних викликів, наголосивши на необхідності зміни мислення та переходу в "режим війни" для збереження миру на континенті.

"Нам потрібне глибоке усвідомлення по всій Європі того, що нами рухає спільне прагнення жити у світі. Щоб зберегти цей світ, ми маємо бути готовими до можливої війни - як морально, так і у військовому відношенні", - заявив Йонсон.

За його словами, європейцям потрібно змінити менталітет.

"Ми маємо перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати та підтримувати мир", - додав Йонсон.

Він також зауважив, що у Швеції переважна більшість громадян підтримує допомогу Україні та виступає за посилення обороноздатності країни.

"Близько 90% населення хочуть зберегти або розширити підтримку України, а більшість виступає за збільшення оборонних видатків. Світ - це не дар, це те, що ми маємо захищати щодня", - додав міністр.

Нагадаємо, Швеція почала формувати стратегічні запаси зерна, спрямувавши перші партії в чотири північні регіони, які вважаються ключовими для національної продовольчої безпеки в разі військових загроз.

Зазначимо, що Швеція перед настанням зими затвердила новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму понад 1,1 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 116 мільйонам євро.

