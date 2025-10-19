Швеция призвала Европу перейти "в режим войны" ради мира

В Швеции призвали европейские страны перейти к "режиму войны", чтобы защищать и поддерживать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Швеции Пола Йонсона RND

Шведский министр призвал европейские страны готовиться к возможным военным вызовам, подчеркнув необходимость изменения мышления и перехода в "режим войны" для сохранения мира на континенте.

"Нам нужно глубокое осознание по всей Европе того, что нами движет общее стремление жить в мире. Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовыми к возможной войне - как морально, так и в военном отношении", - заявил Йонсон.

По его словам, европейцам нужно изменить менталитет.

"Мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир", - добавил Йонсон.

Он также отметил, что в Швеции подавляющее большинство граждан поддерживает помощь Украине и выступает за усиление обороноспособности страны.

"Около 90% населения хотят сохранить или расширить поддержку Украины, а большинство выступает за увеличение оборонных расходов. Мир - это не дар, это то, что мы должны защищать каждый день", - добавил министр.