Швеция призвала Европу перейти "в режим войны" ради мира
В Швеции призвали европейские страны перейти к "режиму войны", чтобы защищать и поддерживать мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Швеции Пола Йонсона RND
Шведский министр призвал европейские страны готовиться к возможным военным вызовам, подчеркнув необходимость изменения мышления и перехода в "режим войны" для сохранения мира на континенте.
"Нам нужно глубокое осознание по всей Европе того, что нами движет общее стремление жить в мире. Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовыми к возможной войне - как морально, так и в военном отношении", - заявил Йонсон.
По его словам, европейцам нужно изменить менталитет.
"Мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир", - добавил Йонсон.
Он также отметил, что в Швеции подавляющее большинство граждан поддерживает помощь Украине и выступает за усиление обороноспособности страны.
"Около 90% населения хотят сохранить или расширить поддержку Украины, а большинство выступает за увеличение оборонных расходов. Мир - это не дар, это то, что мы должны защищать каждый день", - добавил министр.
Напомним, Швеция начала формировать стратегические запасы зерна, направив первые партии в четыре северных региона, которые считаются ключевыми для национальной продовольственной безопасности в случае военных угроз.
Отметим, что Швеция перед наступлением зимы утвердила новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму более 1,1 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 116 миллионам евро.