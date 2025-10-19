ua en ru
Швеция призвала Европу перейти "в режим войны" ради мира

Швеция, Воскресенье 19 октября 2025 15:57
Швеция призвала Европу перейти "в режим войны" ради мира Фото: Пол Йонсон, министр обороны Швеции (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Швеции призвали европейские страны перейти к "режиму войны", чтобы защищать и поддерживать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Швеции Пола Йонсона RND

Шведский министр призвал европейские страны готовиться к возможным военным вызовам, подчеркнув необходимость изменения мышления и перехода в "режим войны" для сохранения мира на континенте.

"Нам нужно глубокое осознание по всей Европе того, что нами движет общее стремление жить в мире. Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовыми к возможной войне - как морально, так и в военном отношении", - заявил Йонсон.

По его словам, европейцам нужно изменить менталитет.

"Мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир", - добавил Йонсон.

Он также отметил, что в Швеции подавляющее большинство граждан поддерживает помощь Украине и выступает за усиление обороноспособности страны.

"Около 90% населения хотят сохранить или расширить поддержку Украины, а большинство выступает за увеличение оборонных расходов. Мир - это не дар, это то, что мы должны защищать каждый день", - добавил министр.

Напомним, Швеция начала формировать стратегические запасы зерна, направив первые партии в четыре северных региона, которые считаются ключевыми для национальной продовольственной безопасности в случае военных угроз.

Отметим, что Швеция перед наступлением зимы утвердила новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму более 1,1 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 116 миллионам евро.

