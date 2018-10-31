Швеция задержала иранского шпиона по подозрению в подготовке убийства в Дании

Фото: полиция Стокгольма (twitter.com/AmichaiStein1)

Шведское правительство пока не делало официальных заявлений, а полиции переадресовывает все комментарии к датским коллегам

Сотрудники шведского полицейского агентства Sаpo арестовали подозреваемого иранского шпиона, который планировал политическое убийство на территории Дании. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Local.

Норвежский гражданин иранского происхождения 21 октября был арестован в Гетеборге в рамках совместной операции, проведенной датскими и норвежскими спецслужбами.

"По нашему мнению, Иранская разведывательная служба планировала убийство человека, проживающего в Дании", - заявил глава разведки Дании Финн Борх Андерсен.

Шведское правительство пока не делало официальных заявлений, а полиции переадресовывает все комментарии к датским коллегам.

Отметим, в Министерстве иностранных дел Дании во вторник, 30 октября, приняли решение отозвать своего посла в Иране Дэнни Аннана для консультаций.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой теракта в Дании.

Как сообщалось, председатель датской разведки Финн Борх Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании.