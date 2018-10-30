Дания подозревает разведку Ирана в организации попытки теракта на ее территории

Фото: Финн Борх Андерсен (скрин виде)

Сейчас по делу предполагаемого теракта есть один арестованный, однако, он отрицает свою вину

Разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании. Об этом заявил глава датской разведки Финн Борх Андерсен, передает РБК-Украина со ссылкой на DR.

По его словам, иранская разведка планировала нападение на человека, который живет в Дании.

Нападение планировалось в отношении лидера датского филиала Арабского движения борьбы за освобождение "Ахваз".

Андерсен отметил, что дело является очень необычным и серьезным и подчеркнул, что подобные вещи неприемлемы на территории Дании.

"Вероятный теракт стал причиной масштабной полицейской операции, в результате которой значительную часть страны было перекрыто", - отметил Андерсен

В настоящее время по делу предполагаемого теракта есть один арестованный.

"Гражданин Норвегии иранского происхождения был арестован 21 октября. Он находится под стражей. Он мог помогать иранской разведке вести свою деятельность на территории Дании и принимал участие в подготовке нападения", - сказал глава спецслужбы.

Подозреваемый отрицает свою вину.

Напомним, власти Ирана задержали 22 человека по подозрению в причастности к теракта на военном параде в городе Ахвази 22 сентября, в результате которого погибли 28 человек.