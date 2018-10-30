В МИД Дании вызвали посла Ирана

Фото: Финн Борх Андерсен (скрин видео)

По делу предполагаемого теракта один человек арестован

Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой теракта в Дании. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МИД Дании.

Как сообщалось, председатель датской разведки Финн Борх Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании.

На встрече с иранским послом политический директор МИД Дании от имени правительства заявил о безусловном осуждении действий Тегерана. Он отметил, что Дания рассматривает дальнейшие шаги в связи с инцидентом.

"Как сообщил сегодня председатель датской Службы разведки и безопасности, его ведомство считает, что иранская спецслужба готовила убийство на территории Дании. Это абсолютно неприемлемо. Серьезность ситуации трудно описать. Это было четко донесено иранскому послу в Копенгагене", - заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

По делу предполагаемого теракта один человек арестован.

Отметим, власти Ирана задержали 22 человека по подозрению в причастности к теракта на военном параде в городе Ахвази 22 сентября, в результате которого погибли 28 человек.