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Швеція затримала іранського шпигуна за підозрою в підготовці вбивства в Данії

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 15:03
Фото: поліція Стокгольма (twitter.com/AmichaiStein1)
Фото: поліція Стокгольма (twitter.com/AmichaiStein1)

Шведський уряд поки не робив офіційних заяв, а поліції переадресовує всі коментарі до данських колег

Співробітники шведського поліцейського агентства Sаpo заарештували підозрюваного іранського шпигуна, який планував політичне вбивство на території Данії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Local.

Норвезька громадянин іранського походження 21 жовтня був заарештований в Гетеборзі в рамках спільної операції, проведеної данськими і норвезькими спецслужбами.

"На нашу думку, Іранська розвідувальна служба планувала вбивство людини, яка проживає в Данії", - заявив глава розвідки Данії Фін Борх Андерсен.

Шведське уряд поки не робило офіційних заяв, а поліції переадресовує всі коментарі до данським колегам.

Відзначимо, в Міністерстві закордонних справ Данії у вівторок, 30 жовтня, ухвалили рішення відкликати свого посла в Ірані Денні Аннана для консультацій.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Данії викликало іранського посла в Копенгагені після того, як стало відомо про підготовку іранської розвідкою теракту в Данії.

Як повідомлялося, голова данської розвідки Фін Борх Андерсен заявив, що розвідка Ірану планувала здійснити теракт на території Данії.

У МЗС Данії викликали посла Ірану Данія підозрює розвідку Ірану в організації спроби теракту на її території
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