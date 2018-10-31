Швеція затримала іранського шпигуна за підозрою в підготовці вбивства в Данії

Фото: поліція Стокгольма (twitter.com/AmichaiStein1)

Шведський уряд поки не робив офіційних заяв, а поліції переадресовує всі коментарі до данських колег

Співробітники шведського поліцейського агентства Sаpo заарештували підозрюваного іранського шпигуна, який планував політичне вбивство на території Данії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Local.

Норвезька громадянин іранського походження 21 жовтня був заарештований в Гетеборзі в рамках спільної операції, проведеної данськими і норвезькими спецслужбами.

"На нашу думку, Іранська розвідувальна служба планувала вбивство людини, яка проживає в Данії", - заявив глава розвідки Данії Фін Борх Андерсен.

Шведське уряд поки не робило офіційних заяв, а поліції переадресовує всі коментарі до данським колегам.

Відзначимо, в Міністерстві закордонних справ Данії у вівторок, 30 жовтня, ухвалили рішення відкликати свого посла в Ірані Денні Аннана для консультацій.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Данії викликало іранського посла в Копенгагені після того, як стало відомо про підготовку іранської розвідкою теракту в Данії.

Як повідомлялося, голова данської розвідки Фін Борх Андерсен заявив, що розвідка Ірану планувала здійснити теракт на території Данії.