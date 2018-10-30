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Дания отзовет своего посла из Ирана

Новости » Общество    30.10.2018 - 20:59
Фото: Дэнни Аннан (twitter.com/DKAMBinIran)
Фото: Дэнни Аннан (twitter.com/DKAMBinIran)

В МИД Дании приняли решение отозвать своего посла в Иране для консультаций

В Министерстве иностранных дел Дании во вторник, 30 октября, приняли решение отозвать своего посла в Иране Дэнни Аннана для консультаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24

Сообщается, что решение последовало после того, как Копенгаген обвинил иранскую разведку в подготовке нападения на иранского оппозиционного активиста на территории страны.

"Мы считаем, что власти Ирана стоят за провалившимся планом осуществления нападения", - говорится в заявлении главы датского внешнеполитического ведомства Андерса Самуэльсена.

Кроме того, в заявление говорится, что Копенгаген будет работать над тем, чтобы за эти действия Тегерана последовали санкции со стороны Европейского союза.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой теракта в Дании.

Как сообщалось, председатель датской разведки Финн Борх Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании.

В МИД Дании вызвали посла Ирана Дания подозревает разведку Ирана в организации попытки теракта на ее территории
Новости Украины посолИранДания
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