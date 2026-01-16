Швеція заарештувала громадянина за підозрою в шпигунстві для Росії

Шведські правоохоронці минулого тижня заарештували громадянина країни за підозрою в шпигунстві на користь Росії. За інформацією ЗМІ, чоловік нібито скоював злочини з 2023 року, а частина дій могла відбутися ще у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Dagens Nyheter.
До 2022 року затриманий працював ІТ-консультантом у Збройних силах Швеції.
Після цього він займався технічною підтримкою в приватній ІТ-компанії, вирішував питання внутрішньої безпеки, брав участь в оцінці кіберзагроз і супроводі критичних інфраструктурних процесів.
Одним із клієнтів ІТ-компанії була видавнича група Bonnier, що випускає великі шведські ЗМІ - Dagens Nyheter, Expressen і Dagens Industri.
За даними видання, чоловік також подавав кілька скарг шведському омбудсмену і був помічений у зв'язках із сайтами, що поширюють конспірологічні теорії.
Сам підозрюваний відкидає всі звинувачення, заявляючи про свою непричетність до шпигунської діяльності.
Наразі він залишається під вартою, а шведська влада продовжує розслідування з метою з'ясування всіх обставин і можливої причетності до іноземної розвідки.
Нагадуємо, що двох агентів російської ФСБ засуджено до 15 років позбавлення волі за підпали релейних шаф Укрзалізниці в Рівненській області, метою яких було паралізувати логістику українських військових. За даними СБУ, зловмисників затримали в червні 2024 року одразу після диверсій; вони діяли за вказівкою ФСБ і залучили до злочину двох місцевих мешканців, обіцявши їм швидкий дохід через Telegram-канал.
Зазначимо, що СБУ затримала в Херсоні двох російських агентів, які планували вибух поліцейських і подальшу втечу до Росії. За даними розслідування, зловмисники мали за завданням РФ знищити кілька службових автомобілів зі співробітниками поліції, після чого їм обіцяли евакуацію в країну-агресор. Затримані - місцеві безробітні, яких російські спецслужби примітили через проросійський Telegram-паблік.