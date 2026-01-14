На Рівненщині два агенти ФСБ отримали по 15 років за підпали релейних шаф "Укрзалізниці"

Двоє агентів ФСБ отримали по 15 років ув’язнення за підпали релейних шаф Укрзалізниці на Рівненщині, які мали паралізувати логістику Сил оборони.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише Служба безпеки України .

За даними СБУ, фігуранти були затримані у червні 2024 року одразу після вчинення підпалів. Зловмисники діяли за завданням російської ФСБ та залучили до диверсії двох місцевих мешканців, яких обіцяли швидким "заробітком" через Telegram-канал.

За завданням кураторів із ФСБ зловмисники підпалили релейну шафу, яка живить семафори на одній із залізничних ліній Рівненщини, аби порушити транспортну логістику українських військових на Заході України. Один із агентів підпалював обладнання, а другий фіксував диверсію на телефон для "звітності" куратору ФСБ.

Співробітники СБУ затримали обох по "гарячих слідах" одразу після інциденту.

У ході судового розгляду встановлено, що диверсія була вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Таким чином, суд визнав обох винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України.

Обом диверсантам суд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Рівненській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, вилучаючи докази та медіафайли, що підтверджували причетність агентів ФСБ.

За словами правоохоронців, вирок є сигналом для всіх, хто планує диверсії проти критичної інфраструктури України: кожен подібний злочин буде розкритий і жорстко покараний.