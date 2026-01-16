Швеция арестовала гражданина по подозрению в шпионаже для России

До 2022 года задержанный работал ИТ-консультантом в Вооруженных силах Швеции.

После этого он занимался технической поддержкой в частной ИТ-компании, решал вопросы внутренней безопасности, участвовал в оценке киберугроз и сопровождении критических инфраструктурных процессов.

Одним из клиентов ИТ-компании была издательская группа Bonnier, выпускающая крупные шведские СМИ — Dagens Nyheter, Expressen и Dagens Industri.

По данным издания, мужчина также подавал несколько жалоб шведскому омбудсмену и был замечен в связях с сайтами, распространяющими конспирологические теории.

Сам подозреваемый отвергает все обвинения, заявляя о своей непричастности к шпионской деятельности.

На данный момент он остается под стражей, а шведские власти продолжают расследование с целью выяснения всех обстоятельств и возможной причастности к иностранной разведке.