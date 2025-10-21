Швеція виділить понад 40 млн доларів на зимову допомогу Україні

Нагадаємо, нещодавно Швеція виділила Україні 66,4 млн євро у рамках програми Ukraine Facility, що стало першим подібним випадком.

Бенджамін Доуса заявив, що економічна стабільність України є необхідною умовою для продовження виплат пенсій і зарплат, а також забезпечення роботи охорони здоров'я, шкіл і соціальних служб.

Зазначимо, Європейський Союз забезпечить збільшення поставок газу в Україну на тлі посилення ворожих атак по українській енергетиці.

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас закликала Єврокомісію запропонувати додаткові заходи для більшої підтримки української енергетичної безпеки.

Також було ухвалено рішення звернутися до третіх країн для убезпечення ремонтного обладнання та збільшити поставки газу до України.