Швеція першою в ЄС виділяє для України фіндопомогу в рамках Ukraine Facility
Швеція виділила для українського бюджету 750 млн шведських крон (66,4 млн євро) у рамках програми Ukraine Facility. Це перший подібний випадок.
Про це заявив міністр з міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.
"Швеція продовжує збільшувати свою підтримку України, і з цією новою угодою стає першою країною ЄС, яка надає додаткові кошти через Ukraine Facility для зміцнення національного бюджету країни", - розповів Доуса.
Він наголосив, що економічна стабільність є необхідною умовою, щоб Україна могла продовжувати виплачувати зарплати та пенсії, а також забезпечувати роботу охорони здоров'я, шкіл і соціальних служб.
"Це важливо для стійкості України та здатності продовжувати захищатися від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що Швеція, будучи першою країною, робить цей крок і відкриває шлях для інших держав, як усередині ЄС, так і за його межами", - зазначив міністр.
Ukraine Facility
Варто зауважити, що Ukraine Facility - це механізм для фінансової підтримки України у відновленні, модернізації та стабілізації економіки.
У рамках такої програми Україна отримує кошти від Євросоюзу за умови виконання заздалегідь узгоджених реформ.
Відмінність Швеції в тому, що вона першою серед країн ЄС виділила додаткові кошти понад раніше узгоджені суми безпосередньо через цей інструмент.
8 серпня стало відомо, що Рада ЄС затвердила передачу Україні понад 3 млрд євро в рамках Ukraine Facility.