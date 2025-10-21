RU

Швеция выделит более 40 млн долларов на зимнюю помощь Украине

Фото: Швеция выделит средства Всемирному банку для оказания помощи Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Швеция предоставит Украине зимнюю поддержку через Всемирный банк. Страна выделит более 40 млн долларов на восстановление Украины и усиление ее устойчивости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Швеции.

В публикации говорится, что Швеция увеличивает свою поддержку Трастовому фонду Всемирного банка для оказания помощи Украине с приближением зимы.

Речь идет о сумме в 385 миллионов шведских крон (40,8 млн долларов США). Фонд позволяет удовлетворить насущные потребности Украины, усилить ее устойчивость и обеспечить долгосрочное восстановление.

В рамках обсуждения этого вопроса министр помощи и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса встретился с управляющим директором Всемирного банка по операционным вопросам Анной Бьерде.

 

Напомним, недавно Швеция выделила Украине 66,4 млн евро в рамках программы Ukraine Facility, что стало первым подобным случаем.

Бенджамин Доуса заявил, что экономическая стабильность Украины является необходимым условием для продолжения выплат пенсий и зарплат, а также обеспечения работы здравоохранения, школ и социальных служб.

Отметим, Европейский Союз обеспечит увеличение поставок газа в Украину на фоне усиления вражеских атак по украинской энергетике.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас призвала Еврокомиссию предложить дополнительные меры для большей поддержки украинской энергетической безопасности.

Также было принято решение обратиться к третьим странам для обеспечения безопасности ремонтного оборудования и увеличить поставки газа в Украину.

