Швеция выделит более 40 млн долларов на зимнюю помощь Украине

Напомним, недавно Швеция выделила Украине 66,4 млн евро в рамках программы Ukraine Facility, что стало первым подобным случаем.

Бенджамин Доуса заявил, что экономическая стабильность Украины является необходимым условием для продолжения выплат пенсий и зарплат, а также обеспечения работы здравоохранения, школ и социальных служб.

Отметим, Европейский Союз обеспечит увеличение поставок газа в Украину на фоне усиления вражеских атак по украинской энергетике.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас призвала Еврокомиссию предложить дополнительные меры для большей поддержки украинской энергетической безопасности.

Также было принято решение обратиться к третьим странам для обеспечения безопасности ремонтного оборудования и увеличить поставки газа в Украину.