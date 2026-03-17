Швеція виділила Україні ще 56 млн євро: на що спрямують кошти

02:05 17.03.2026 Вт
2 хв
Швеція залишається одним із ключових партнерів України
aimg Никончук Анастасія
Фото: прапор Швеції (GettyImages)

Посольство Швеції в Україні повідомило про нове рішення уряду країни направити 56 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти призначені для відновлення пошкодженої інфраструктури та зміцнення стійкості енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію посольства Швеції в Україні в мережі Facebook.

Читайте також: Українці зможуть безоплатно отримувати правову допомогу у 28 країнах: Рада ухвалила закон

У дипломатичному представництві уточнили, що після цього рішення загальний внесок Стокгольма у фонд перевищив 259 мільйонів євро.

Кошти спрямують на відновлення інфраструктури

У посольстві зазначили, що виділене фінансування буде використано для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, які було пошкоджено внаслідок атак.

Крім того, кошти допоможуть посилити стійкість енергосистеми та підготувати її до наступного опалювального сезону.

Підтримка на тлі атак на енергетику

У дипломатичному відомстві підкреслили, що допомога спрямована на зміцнення енергетичної безпеки країни в умовах постійних ударів по критичній інфраструктурі.

У посольстві заявили, що Україна разом із партнерами продовжує відновлювати важливі об'єкти, готується до наступної зими і працює над тим, щоб енергосистема залишалася стійкою навіть в умовах регулярних обстрілів і атак.

Нагадуємо, що на випадок початку військових дій країни Північної Європи готують плани евакуації населення. До північноєвропейської угоди приєдналися Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

Зазначимо, за даними за 2021-2025 роки, Україна стала світовим лідером з імпорту озброєнь, тоді як експорт Росії за той самий період скоротився майже втричі.

