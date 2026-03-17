Швеция выделила Украине еще 56 млн евро: на что направят средства

02:05 17.03.2026 Вт
2 мин
Швеция остается одним из ключевых партнеров Украины
aimg Никончук Анастасия
Фото: флаг Швеции (GettyImages)

Посольство Швеции в Украине сообщило о новом решении правительства страны направить 56 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства предназначены для восстановления поврежденной инфраструктуры и укрепления устойчивости энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию посольства Швеции в Украине в сети Facebook.

В дипломатическом представительстве уточнили, что после этого решения общий вклад Стокгольма в фонд превысил 259 миллионов евро.

Средства направят на восстановление инфраструктуры

В посольстве отметили, что выделенное финансирование будет использовано для восстановления объектов энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в результате атак.

Кроме того, средства помогут усилить устойчивость энергосистемы и подготовить ее к следующему отопительному сезону.

Поддержка на фоне атак на энергетику

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что помощь направлена на укрепление энергетической безопасности страны в условиях постоянных ударов по критической инфраструктуре.

В посольстве заявили, что Украина вместе с партнерами продолжает восстанавливать важные объекты, готовится к следующей зиме и работает над тем, чтобы энергосистема оставалась устойчивой даже в условиях регулярных обстрелов и атак.

Напоминаем, что на случай начала военных действий страны Северной Европы готовят планы эвакуации населения. К североевропейскому соглашению присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Отметим, по данным за 2021–2025 годы, Украина стала мировым лидером по импорту вооружений, тогда как экспорт России за тот же период сократился почти втрое.

