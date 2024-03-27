Швеція виділила гроші на гуманітарну допомогу для України

"Ми з великою тривогою дивимося на попередження про голод у деяких частинах світу, не в останню чергу в Газі та Судані", - йдеться в заяві.

Міністр додав, що Швеція має взяти участь і зробити свій внесок у подолання негативної тенденції та запобігання виникненню голоду.

"Швеція є близьким і цінним партнером продовольчої програми ООН, і я вітаю посилення підтримки урядом наших антикризових зусиль у секторі Газа, Судані та Україні", - сказала глава продовольчої програми ООН Сінді Маккейн.

За її словами, ці кошти допоможуть нам зменшити голод і врятувати життя.

Допомога Україні від Швеції