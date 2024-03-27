Швеція виділила гроші на гуманітарну допомогу для України

Швеція виділила 120 мільйонів крон (11,3 млн доларів) на допомогу Сектору Газа, Україні та Судану через продовольчу програму ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Йогана Форсселла.
"Ми з великою тривогою дивимося на попередження про голод у деяких частинах світу, не в останню чергу в Газі та Судані", - йдеться в заяві.
Міністр додав, що Швеція має взяти участь і зробити свій внесок у подолання негативної тенденції та запобігання виникненню голоду.
"Швеція є близьким і цінним партнером продовольчої програми ООН, і я вітаю посилення підтримки урядом наших антикризових зусиль у секторі Газа, Судані та Україні", - сказала глава продовольчої програми ООН Сінді Маккейн.
За її словами, ці кошти допоможуть нам зменшити голод і врятувати життя.
Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).
Також повідомлялося, що 11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 133,5 млн доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.
У цьому місяці стало відомо, що Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну, виділивши на це 30 мільйонів євро.
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