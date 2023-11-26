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Швеція виділить для України допомогу на мільйони євро

Стокгольм, Неділя 26 листопада 2023 13:21
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Швеція виділить для України допомогу на мільйони євро Фото: прем’єр-міністра Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона у Twitter (Х).

Фінансовий пакет становить 100 млн шведських крон (8,7 млн євро)є Кошти призначені на Grain From Ukraine, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою. У рамках програми українське зерно та інше продовольство експортується до найбідніших країн.

Україна продовжує робити внесок у глобально продовольчу безпеку, попри те, що Росія продовжує свою агресивну війну", - йдеться у повідомленні.

Grain From Ukraine

Гуманітарна продовольча програма, започаткована Україною у листопаді 2022 року. У рамках програми збираються кошти на експорт зерна з України до найбідніших країн світу.

До програми приєдналися понад 30 країн та міжнародних організацій.

Вчора, 25 листопада, у Києві пройшов міжнародний саміт Grain from Ukraine, на ньому були присутні президенти України, Швейцарії та Латвії, а також прем'єр Литви.

Володимир Зеленський заявив, що за перший рік ініціативи Grain from Ukraine вдалося акумулювати 180 млн доларів.

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