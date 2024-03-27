Швеция выделила деньги на гуманитарную помощь для Украины

"Мы с большой тревогой смотрим на предупреждения о голоде в некоторых частях мира, не в последнюю очередь в Газе и Судане", - говорится в заявлении.

Министр добавил, что Швеция должна принять участие и внести свой вклад в преодоление негативной тенденции и предотвращение возникновения голода.

"Швеция является близким и ценным партнером продовольственной программы ООН, и я приветствую усиление поддержки правительством наших антикризисных усилий в секторе Газа, Судане и Украине", - сказала глава продовольственной программы ООН Синди Маккейн.

По ее словам, эти средства помогут нам уменьшить голод и спасти жизни.

Помощь Украине от Швеции