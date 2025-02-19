Загроза війни Росії з країнами НАТО

Спецслужби країни Європи констатують підготовку Російської Федерації (РФ) до війни з Альянсом. Розвідка Данії зазначала, що вже за п'ять років Росія буде готова до повномасштабної війни з НАТО.

Як відзначав Інститут вивчення війни (ISW), країна терорист вже застосовує інновації у виробництві дронів проти окремих країн НАТО.

Служби зовнішньої розвідки Естонії відзначають, що РФ тим часом намагається нарощувати свій потенціал для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО.

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