Угроза войны России со странами НАТО

Спецслужбы страны Европы констатируют подготовку Российской Федерации (РФ) к войне с Альянсом. Разведка Дании отмечала, что уже через пять лет Россия будет готова к полномасштабной войне с НАТО.

Как отмечал Институт изучения войны (ISW), страна террорист уже применяет инновации в производстве дронов против отдельных стран НАТО.

Службы внешней разведки Эстонии отмечают, что РФ тем временем пытается наращивать свой потенциал для подготовки к потенциальной будущей войне с НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.