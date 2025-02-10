РФ застосовує проти країн НАТО нові розробки, випробувані на війні з Україною, - ISW

Російська Федерація застосовує у війні проти України нові власні технологічні розробки. Ці ж інновації вона почала використовувати і проти країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відомства зазначили, що під час війни Росія розвиває і вдосконалює свої можливості використання безпілотників, зокрема стійкість дронів до радіоелектронної боротьби (РЕБ) і власні можливості РЕБ.

Впродовж 2024 року командування НАТО і країни Альянсу дедалі частіше попереджали про російські диверсії та гібридні операції проти країн-членів блоку.

"Ці повідомлення демонструють необхідність для країн НАТО продовжувати розвивати свої оборонні можливості. Це пов'язано з тим, що Росія продовжує використовувати свій досвід на полі бою в Україні для впровадження нових технологій", - йдеться у звіті.