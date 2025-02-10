РФ застосовує проти країн НАТО нові розробки, випробувані на війні з Україною, - ISW
Російська Федерація застосовує у війні проти України нові власні технологічні розробки. Ці ж інновації вона почала використовувати і проти країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики відомства зазначили, що під час війни Росія розвиває і вдосконалює свої можливості використання безпілотників, зокрема стійкість дронів до радіоелектронної боротьби (РЕБ) і власні можливості РЕБ.
Впродовж 2024 року командування НАТО і країни Альянсу дедалі частіше попереджали про російські диверсії та гібридні операції проти країн-членів блоку.
"Ці повідомлення демонструють необхідність для країн НАТО продовжувати розвивати свої оборонні можливості. Це пов'язано з тим, що Росія продовжує використовувати свій досвід на полі бою в Україні для впровадження нових технологій", - йдеться у звіті.
Інциденти з дронами в країнах НАТО
За останній рік у низці країн-членів НАТО було зафіксовано випадки стеження з використанням безпілотників, імовірно, російського походження.
Впродовж січня над військовою базою у Швезінгу (Німеччина) кілька разів виявляли невідомі дрони. На цій базі тренуються військовослужбовці ЗСУ.
Крім того, невідомі БпЛА у грудні минулого року виявили над військовою базою США "Рамштайн" у Німеччині. Також дрони помічали над об'єктами оборонного концерну Rheinmetall.
Тим часом росіяни почали використовувати на фронті війни проти України БпЛА нового типу, що стійки до перешкод РЕБ.
А Північна Корея буде виготовляти ударні дрони спільно з Росією.
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