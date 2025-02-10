ua en ru
Пн, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ застосовує проти країн НАТО нові розробки, випробувані на війні з Україною, - ISW

Понеділок 10 лютого 2025 01:19
UA EN RU
РФ застосовує проти країн НАТО нові розробки, випробувані на війні з Україною, - ISW Фото: Росія застосовує інновації в атаках БпЛА проти країн НАТО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація застосовує у війні проти України нові власні технологічні розробки. Ці ж інновації вона почала використовувати і проти країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відомства зазначили, що під час війни Росія розвиває і вдосконалює свої можливості використання безпілотників, зокрема стійкість дронів до радіоелектронної боротьби (РЕБ) і власні можливості РЕБ.

Впродовж 2024 року командування НАТО і країни Альянсу дедалі частіше попереджали про російські диверсії та гібридні операції проти країн-членів блоку.

"Ці повідомлення демонструють необхідність для країн НАТО продовжувати розвивати свої оборонні можливості. Це пов'язано з тим, що Росія продовжує використовувати свій досвід на полі бою в Україні для впровадження нових технологій", - йдеться у звіті.

Інциденти з дронами в країнах НАТО

За останній рік у низці країн-членів НАТО було зафіксовано випадки стеження з використанням безпілотників, імовірно, російського походження.

Впродовж січня над військовою базою у Швезінгу (Німеччина) кілька разів виявляли невідомі дрони. На цій базі тренуються військовослужбовці ЗСУ.

Крім того, невідомі БпЛА у грудні минулого року виявили над військовою базою США "Рамштайн" у Німеччині. Також дрони помічали над об'єктами оборонного концерну Rheinmetall.

Тим часом росіяни почали використовувати на фронті війни проти України БпЛА нового типу, що стійки до перешкод РЕБ.

А Північна Корея буде виготовляти ударні дрони спільно з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони
NEWS
Зеленський про завершення війни в 2025 році: для цього є всі можливості
Зеленський про завершення війни в 2025 році: для цього є всі можливості
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів