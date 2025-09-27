ua en ru
Швеція та Фінляндія сформували ударну бригаду на кордоні з РФ, - ЗМІ

Фінляндія , Субота 27 вересня 2025 14:11
Швеція та Фінляндія сформували ударну бригаду на кордоні з РФ, - ЗМІ Фото: НАТО посилило північний фланг (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Швеція та Фінляндія спільно створили нову ударну бригаду чисельністю 4–5 тисяч військовослужбовців, яка розташована біля фінської Лапландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.

Основу нового формування складають бійці шведської механізованої Норрботтенської бригади, яка має досвід бойових дій у суворих зимових умовах. Вона складається з п’яти батальйонів та підрозділів забезпечення.

Озброєння та техніка

Щоб прискорити введення бригади у бойову готовність, озброєння розмістили у Лапландії заздалегідь. Йдеться, зокрема, про шведські самохідні гаубиці Archer, які вражати цілі на відстані до 50 км.

У разі збройного конфлікту нова бригада отримає підтримку з повітря - її прикриватимуть британські винищувачі Eurofighter та F-35, а також ударні гелікоптери Apache.

Спільні сили з Фінляндією

Поряд із новою бригадою НАТО на постійній основі дислокуватимуться від 5 до 7 тисяч фінських військовослужбовців.

Разом ці сили за чисельністю відповідають російським підрозділам, які розгорнуті на північному напрямку.

Захист від Росії

Нагадаємо, Європейський Союз побудує трискладову систему захисту східного флангу від Росії. Мова йде про три "стіни" - морську, дронову та наземну. Реалізація проєкту здійснюватиметься в кооперації з Україною та урахуванням українського бойового досвіду.

Також Країни Європейського Союзу планують убезпечити свої східні кордони від можливого російського вторгнення, створивши своєрідний водний бар’єр за допомогою відновлення болот.

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхардт заявив, що Росія через п'ять років може стати "реальною загрозою" для Європи, враховуючи темпи переозброєння держави-агресора.

