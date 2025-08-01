До 2030 року РФ становитиме реальну загрозу для Європи, - командувач ЗС Франції

Росія через п'ять років може стати "реальною загрозою" для Європи, враховуючи темпи переозброєння держави-агресора.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхардт в інтерв'ю The Economist .

Водночас Буркхардт вважає, що американські військові не покинуть Європу, хоча й можуть скоротити свою присутність. А мережа двосторонніх зв'язків, особливо між Великою Британією, Францією та Німеччиною, вказує на відчутне бачення того, "яким може бути європейський стовп НАТО".

Він попередив, що бойовий досвід Росії, її величезна маса та витривалість роблять її небезпечною: у конфлікті російський народ завжди протримається "на п'ять хвилин довше за нас".

"Росія знову матиме засоби, щоб створювати військову загрозу для західних країн, і зокрема для європейських країн", - зазначив французький генерал.

За його словами, Росія переозброюється достатньо швидко, щоб стати "реальною загрозою" для Європи протягом п'яти років.

НАТО готується до можливої війни з Росією

Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну у Європі почали побоюватися агресії РФ та активно готуватися до неї. Зокрема, переозброювати свої армії, розробляти плани відбиття можливого нападу.

Нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.

А до цього у німецькому Бундесвері попереджали, що Росія готується до війни з НАТО. І може бути готовою до неї вже до кінця цього десятиліття, йшлося у доповіді армії, яку отримали німецькі медіа.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що армія РФ може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих 5 років, щоб перевірити Альянс на міцність.

Окрім того, генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Він вважає що якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, то з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу.