Швеция и Финляндия сформировали ударную бригаду на границе с РФ, - СМИ
Швеция и Финляндия совместно создали новую ударную бригаду численностью 4-5 тысяч военнослужащих, которая расположена возле финской Лапландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.
Основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, которая имеет опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.
Вооружение и техника
Чтобы ускорить введение бригады в боевую готовность, вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 км.
В случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха - ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.
Совместные силы с Финляндией
Наряду с новой бригадой НАТО на постоянной основе будут дислоцироваться от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих.
Вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, которые развернуты на северном направлении.
Защита от России
Напомним, Европейский Союз построит трехсоставную систему защиты восточного фланга от России. Речь идет о трех "стенах" - морской, беспилотной и наземной. Реализация проекта будет осуществляться в кооперации с Украиной и учетом украинского боевого опыта.
Также Страны Европейского Союза планируют обезопасить свои восточные границы от возможного российского вторжения, создав своеобразный водный барьер с помощью восстановления болот.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт заявил, что Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.