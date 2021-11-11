Швеция решила не закрываться для украинцев: условия для въезда

Швеция сохранила возможность въезда на свою территорию для украинцев, привитых от коронавируса. Это уже 10-я страна Европы, которая приняла решение не закрывать границу для граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.
"Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или негативного теста (на коронавирус - ред.), - написал Кулеба.
Глава МИД отметил, что уже 10 стран ЕС сохранили возможность для путешествий украинцев. При этом министерство иностранных дел Украины продолжает работу с партнерами, чтобы возможностей путешествовать было больше.
На сайте МИД опубликованы все условия въезда в Швецию. В частности, страна признает выданные в Украине цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса. Они могут быть проверены и подтверждены техническими возможностями, используемыми для подтверждения цифровых сертификатов ЕС.
В случае отсутствия сертификата о вакцинации, при въезде в Швецию следует иметь отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген, сделанные не более чем за 72 часа на момент пересечения границы. Это требование распространяется на украинцев старше 18 лет.
Напомним, сегодня правительство Ирландии приняло решение не закрывать границу для украинцев.
Ранее о сохранении действующих условий въезда для украинцев сообщили Хорватия, Нидерланды, Эстония, Кипр, Австрия и Чехия, Бельгия и Дания.