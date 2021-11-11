Ирландия не будет закрывать границы для украинских туристов
Правительство Ирландии приняло решение не закрывать границы для путешественников из Украины. Таким образом, Ирландия стала девятой страной ЕС, которая осталась открытой для украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев. Условия - полная вакцинация, сертификат об выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", - написал министр.
Отметим, что в Ирландию можно въехать по сертификату по вакцинации, одной из признанных Европейским агентством по лекарственным средствам вакцин, а именно: AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson).
При этом перед въездом в страну необходимо заполнить онлайн-форму.
Напомним, в настоящее время для украинских туристов открыты девять стран. Ранее о сохранении действующих условий въезда для украинцев сообщили Хорватия, Нидерланды, Эстония, Кипр, Австрия и Чехия, Бельгия и Дания.