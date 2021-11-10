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Бельгия и Дания не будут закрывать границы для украинцев: какие условия въезда

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 15:12
Бельгия и Дания не будут закрывать границы для украинцев: какие условия въезда Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Бельгия приняла решение сохранить возможность въезда на территорию стран для украинцев, которые полностью вакцинировались. В то же время Дания не будет закрывать границы для туристов из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Измена отменяется. Бельгия сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинировались", - написал министр.

В случае отсутствия сертификата о вакцинации, при въезде в Бельгию следует иметь отрицательный ПЛР-тест (сделанный не более чем за 72 часа на момент пересечения бельгийской границы) и сертификат о важности поездки, выданный дипломатическим или консульским учреждением Бельгии.

При этом необходимо заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF). Ее можно заполнять начиная за 6 месяцев до даты запланированного визита в Бельгию (даже за час до вылета самолета).

В то же время Дания не будет закрывать границы для вакцинированных украинцев.

Для въезда на территорию Дании необходимо иметь сертификат о вакцинации.

При этом с 10 ноября в случае отсутствия документа о прививках, необходимо сдать тест на коронавирус в течение 24 часов до въезда в страну, а по прибытию уйти на самоизоляцию на 10 дней. В то же время самоизоляция может быть прекращена при условии отрицательного теста, сделанного не раньше четвертого дня после въезда в Данию.

Напомним, в настоящее время для украинских туристов открыты восемь стран. Ранее о сохранении действующих условий въезда для украинцев сообщили Хорватия, Нидерланды, Эстония, Кипр, Австрия и Чехия.

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Дания Бельгия Дмитрий Кулеба Туризм
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