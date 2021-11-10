Еще две страны остаются открытыми для туристов из Украины

Чехия и Австрия сохраняют возможность въезда для украинских путешественников. Таким образом, список стран, которые приняли соответствующее решение после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС, увеличилось до шести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и раньше", - написал он.

Въезд в Чехию разрешен при условии получения двух прививок от коронавируса вакцинами AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield. При этом с момента получения второй дозы вакцины должно пройти по меньшей мере 14 дней.

Кроме того, перед въездом в Чехию необходимо в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке: https://plf.uzis.cz/.

"Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля", - говорится в сообщении.

Также при себе необходимо иметь полис медицинской страховки на время поездки.

В то же время сохраняет действующие правила въезда для украинцев и Австрия.

"Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации", - написал глава МИД Украины.

Для въезда на территорию Австрии без регистрации и карантина необходимо иметь сертификат о полной вакцинации от COVID-19, подтверждение о выздоровлении (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская или официальная справка от врача с указанием наличия нейтрализующих антител, не старше 90 дней), оформленная на английском или немецком языках.