Швеція вирішила не закриватися для українців: умови для в'їзду

Швеція зберегла можливість в'їзду на свою територію для українців, щеплених від коронавірусу. Це вже 10-та країна Європи, яка прийняла рішення не закривати кордон для громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.
"Швеція залишилася відкритою для українців при повній вакцинації або негативного тесту (на коронавірус - ред.), - написав Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що вже 10 країн ЄС зберегли можливість для подорожей українців. При цьому Міністерство закордонних справ України продовжує роботу з партнерами, щоб можливостей подорожувати було більше.
На сайті МЗС опубліковані всі умови в'їзду до Швеції. Зокрема, країна визнає видані в Україні цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусу. Вони можуть бути перевірені і підтверджені технічними можливостями, використовуваними для підтвердження цифрових сертифікатів ЄС.
У разі відсутності сертифіката про вакцинацію, при В'їзді до Швеції слід мати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблені не більше ніж за 72 години на момент перетину кордону. Ця вимога поширюється на українців старше 18 років.
Нагадаємо, сьогодні уряд Ірландії прийняв рішення не закривати кордон для українців.
Раніше про збереження діючих умов в'їзду для українців повідомили Хорватія, Нідерланди, Естонія, Кіпр, Австрія та Чехія, Бельгія та Данія.