Швеція проведе додаткове розслідування вибухів на "Північних потоках"

Швеція вирішила провести додаткові розслідування вибухів на трубопроводах "Північний потік" 1 і 2. До перевірки залучать збройні сили країни.

Про це заявив шведський прокурор Матс Юнгквіст, який веде цю справу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В публікації йдеться, що Швеція та Данія вважають, що чотири витоки на "Північних потоках" були спричинені вибухами, але невідомо, хто може нести за це відповідальність. Щоб це з'ясувати прокурор призначив додаткове розслідування.

"Спільно з поліцією безпеки ми проведемо низку додаткових розслідувань на місці злочину", - заявив Юнгквіст.

Також допомогти погодились збройні сили країни, у яких, за словами прокурора, є необхідні ресурси та досвід для дослідження місця інциденту.