Швеция проведет дополнительное расследование взрывов на "Северных потоках"

Швеция решила провести дополнительные расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" 1 и 2. К проверке привлекут вооруженные силы страны.

Об этом заявил шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий это дело, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В публикации говорится, что Швеция и Дания считают, что четыре утечки на "Северных потоках" были вызваны взрывами, но неизвестно, кто может нести за это ответственность. Чтобы это выяснить прокурор назначил дополнительное расследование.

"Совместно с полицией безопасности мы проведем ряд дополнительных расследований на месте преступления", - заявил Юнгквист.

Также помочь согласились вооруженные силы страны, у которых, по словам прокурора, есть необходимые ресурсы и опыт для исследования места инцидента.