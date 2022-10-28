RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция проведет дополнительное расследование взрывов на "Северных потоках"

Фото: Швеция проведет дополнительное расследование взрывов на "Северных потоках" 1 и 2 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Швеция решила провести дополнительные расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" 1 и 2. К проверке привлекут вооруженные силы страны.

Об этом заявил шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий это дело, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В публикации говорится, что Швеция и Дания считают, что четыре утечки на "Северных потоках" были вызваны взрывами, но неизвестно, кто может нести за это ответственность. Чтобы это выяснить прокурор назначил дополнительное расследование.

"Совместно с полицией безопасности мы проведем ряд дополнительных расследований на месте преступления", - заявил Юнгквист.

Также помочь согласились вооруженные силы страны, у которых, по словам прокурора, есть необходимые ресурсы и опыт для исследования места инцидента.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Позже РБК-Украина писала материал, где объясняло, почему взорвать газопроводы могла именно Россия - причиной могло быть желание не платить неустойки по контрактам.

К расследованию инцидента привлечена не только Швеция. Так, Германия отправила в "Северный поток-1" экспедицию, в которой задействованы две подводные дроны "Антон" и "Луизе" и робот ROV Phoca.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияСеверный поток