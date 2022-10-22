Ніецькі підводні дрони і робот почнуть розслідування на "Північному потоці-1"
У Балтійському морі німецькі вчені починають досліджувати причини пробоїн на газопроводі "Північний потік-1". Ця експедиція підготовлена вченими Інституту Geomar центру імені Гельмгольця з вивчення океанів і в ній задіяні два німецькі підводні дрони "Антон" і "Луїзе" та робот ROV Phoca.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал BILD.
До експедиції вчені наукового центру в Кілі готувалися цілий місяць. За допомогою техніки, яка застосовується для пошуку старих мін і торпед, фахівці вивчать хімічні сполуки, типові для вибухових речовин.
Поки що йдеться лише про дослідження в акваторії Німеччини. Вибухи на газопроводі «Північний потік-2» сталися у данській акваторії.
Раніше повідомлялося, що операцію з дослідження пробоїн на «Північному потоці-1» очолив генеральний прокурор ФРН. У дослідній місії брали участь науково-дослідний корабель Alkor, який використовується інститутом Geomar, а також судна федеральної поліції.
Фахівці у Німеччині раніше встановили, що серія вибухів підводних газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" були диверсією. Це збігається із попередніми висновками Швеції.
Влада Данії розслідує чотири діри в газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Висновків данських розслідувачів аналогічні висновкам шведської прокуратури.