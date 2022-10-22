ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ніецькі підводні дрони і робот почнуть розслідування на "Північному потоці-1"

Новость на русском →
Німеччина, Субота 22 жовтня 2022 17:32
Ніецькі підводні дрони і робот почнуть розслідування на "Північному потоці-1" Фото: Російський газопровід "Північний потік" у Балтійському морі (Axel Schmidt)
Автор: РБК-Україна

У Балтійському морі німецькі вчені починають досліджувати причини пробоїн на газопроводі "Північний потік-1". Ця експедиція підготовлена вченими Інституту Geomar центру імені Гельмгольця з вивчення океанів і в ній задіяні два німецькі підводні дрони "Антон" і "Луїзе" та робот ROV Phoca.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал BILD.

До експедиції вчені наукового центру в Кілі готувалися цілий місяць. За допомогою техніки, яка застосовується для пошуку старих мін і торпед, фахівці вивчать хімічні сполуки, типові для вибухових речовин.

Поки що йдеться лише про дослідження в акваторії Німеччини. Вибухи на газопроводі «Північний потік-2» сталися у данській акваторії.

Раніше повідомлялося, що операцію з дослідження пробоїн на «Північному потоці-1» очолив генеральний прокурор ФРН. У дослідній місії брали участь науково-дослідний корабель Alkor, який використовується інститутом Geomar, а також судна федеральної поліції.

Фахівці у Німеччині раніше встановили, що серія вибухів підводних газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" були диверсією. Це збігається із попередніми висновками Швеції.

Влада Данії розслідує чотири діри в газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Висновків данських розслідувачів аналогічні висновкам шведської прокуратури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток
NEWS
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції