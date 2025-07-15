Швеція продовжить свій внесок у швидке постачання зброї Україні, - прем'єр

Швеція продовжить робити істотний внесок у постачання військової допомоги Україні.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, передає РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
"Я вітаю важливе рішення президента Трампа про можливість постачання більш сучасної зброї Україні та значного посилення економічного тиску на Росію. Як один із найбільших донорів України та разом із нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні", - зазначив він.
Крістерссон додав, що союзникам України потрібно якомога швидше об'єднатися, щоб змусити Росію припинити війну.
"Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", - зазначив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 Patriot в Україну. Він пообіцяв, що системи прибудуть уже за кілька днів.
Також США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.
Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за рішення про передачу систем протиповітряної оборони. Він підкреслив, що треба робити все можливе для примусу РФ до припинення вбивств.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна збирається підтримати Україну ще двома системами Patriot.
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