Швеція продовжить свій внесок у швидке постачання зброї Україні, - прем'єр

"Я вітаю важливе рішення президента Трампа про можливість постачання більш сучасної зброї Україні та значного посилення економічного тиску на Росію. Як один із найбільших донорів України та разом із нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні", - зазначив він.

Крістерссон додав, що союзникам України потрібно якомога швидше об'єднатися, щоб змусити Росію припинити війну.

"Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", - зазначив він.