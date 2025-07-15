Швеция продолжит свой вклад в быстрые поставки оружия Украине, - премьер

"Я приветствую важное решение президента Трампа о возможности поставки более современного оружия Украине и значительного усиления экономического давления на Россию. Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция будет продолжать делать свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине", - отметил он.

Кристерссон добавил, что союзникам Украины нужно как можно скорее объединиться, чтобы заставить Россию прекратить войну.

"Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено", - отметил он.