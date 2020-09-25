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Швеция не признала легитимность Лукашенко

Стокгольм, Пятница 25 сентября 2020 15:02
Швеция не признала легитимность Лукашенко
Фото: посольство Швеции в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Швеция присоединилась к странам, которые не признают легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко. Его назвали ответственным за насилие и репрессии против оппозиции.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Она отметила, что "спешно" проведенная инаугурация только подтверждает отсутствие легитимности Лукашенко.

"Проведенная спешно и без объявления инаугурация Лукашенко лишь подтверждает отсутствие у него легитимности демократического лидера. Выборы девятого августа не были свободными или демократическими. Мы продолжаем считать Лукашенко ответственным за насилие и репрессии против оппозиции и мирных демонстрантов", - написала Линде.

Ранее сообщалось, что Норвегия не признала легитимность Лукашенко в Беларуси.

Также сегодня Минский горсуд оставил в силе решение о мере пресечения для члена координационного совета Марии Колесниковой.

Кроме этого, МИД Беларуси назвал "модным трендом" позицию Украины по Лукашенко.

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