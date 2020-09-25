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Суд вновь оставил Колесникову под стражей до ноября

Минск, Пятница 25 сентября 2020 13:50
Суд вновь оставил Колесникову под стражей до ноября
Фото: Мария Колесникова (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Минский городской суд признал законным решение отправить под стражу члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Защита обжаловала решение Партизанского районного суда о сохранении в силе меры пресечения.

Об этом сообщил адвокат Колесниковой Александр Пыльченко в комментарии Tut.by.

Ранее Партизанский районный суд Минска отклонил жалобу о мере пресечения в виде заключения до 8 ноября. Городской суд белорусской столицы оставил в силе это решение.

Пыльченко объяснил, что это решение можно еще опротестовать, но шансов на успех мало. Единственным вариантом выхода Марии на свободу, по его мнению, является только решение органа расследования.

"Мария остается под стражей до ноября — мера пресечения при задержании избрана на два месяца. Решение суда можно опротестовать через председателя Минского городского суда или генпрокурора и прокурора города, но это маловероятно, за последние 20 лет я таких случаев у нас не слышал. Меру пресечения может изменить орган расследования или при следующем продлении меры пресечения ее могут не продлить", - отметил Пыльченко.

Напомним, Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Это уголовное дело было открыто в отношении членов координационного совета оппозиции.

Ранее МИД Беларуси назвал "модным трендом" позицию Украины по Лукашенко.

Также Норвегия стала очередной страной, не признавшей Лукашенко президентом Беларуси.

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