Норвегия не признала Лукашенко президентом Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (belta.by)

Норвегия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси после инаугурации. Также норвежское правительство призывает к диалогу власти с оппозицией.

Об этом сообщил государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.

Он отметил, что "полутайная" инаугурация Лукашенко лишь способствует углублению кризиса в Беларуси и вновь подчеркнул, что выборы не были чесными и свободными.

"Полутайная инаугурация не прибавляет легитимности. Она только углубляет политический кризис в Беларуси. МИД Норвегии вновь призывает власти воздержаться от насилия и перейти к серьезному диалогу с оппозицией. Выборы не были ни честными, ни свободными", - написал Халворсен.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что видит Францию в роли посредника на переговорах с властью Беларуси.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко. При этом о ней заранее не сообщалось. В ходе инаугурации он заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

Заявить о нелегитимности Лукашенко уже успели ряд европейских стран, Евросоюз и США.

После инаугурации Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что она является единственным лидером, который был избран белорусским народом.