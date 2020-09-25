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Швеція не визнала легітимність Лукашенко

Стокгольм, П'ятниця 25 вересня 2020 15:02
Швеція не визнала легітимність Лукашенко
Фото: посольство Швеції в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Швеція приєдналася до країн, які не визнають легітимність президента Білорусі Олександра Лукашенка. Його назвали відповідальним за насильство і репресії проти опозиції.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Вона зазначила, що "спішно" проведена інавгурація тільки підтверджує відсутність легітимності Лукашенко.

"Проведена поспіхом і без оголошення інавгурація Лукашенка лише підтверджує відсутність у нього легітимності демократичного лідера. Вибори дев'ятого серпня не були вільними або демократичними. Ми продовжуємо вважати Лукашенко відповідальним за насильство та репресії проти опозиції та мирних демонстрантів", - написала Лінде.

Раніше повідомлялося, що Норвегія не визнала легітимність Лукашенко в Білорусі.

Також сьогодні Мінський міськсуд залишив у силі рішення про запобіжний захід для члена координаційної ради Марії Колеснікової.

Крім цього, МЗС Білорусі назвав "модним трендом" позицію України щодо Лукашенко.

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